Ракеты "Hydra 70" и боеприпасы для HIMARS: США объявили о новом пакете помощи Украине

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«Сегодня Министерство обороны объявило о дополнительной помощи по безопасности для удовлетворения критических потребностей Украины в сфере безопасности и обороны. Он включает дополнительные боеприпасы для предоставленных США HIMARS, дополнительные гаубицы, артиллерийские и минометные снаряды и средства противотанковой бронетанковой техники… на сумму до 300 миллионов долларов США», - говорится в сообщении.

В новый пакет вошли:



дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);



155-мм гаубицы;



артиллерийские снаряды калибра 155 мм;



минометные снаряды калибра 120 мм, 81 мм и 60 мм;



Ракеты трубного пуска с оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);



системы противотанкового оружия AT-4 и Carl Gustaf;



авиационные ракеты Hydra-70;



стрелковое оружие и боеприпасы к нему;



подрывные боеприпасы для расчистки препятствий;



грузовики и прицепы для перевозки тяжелой техники;



тестовое и диагностическое оборудование для обслуживания и ремонта транспортных средств;



запчасти и другое полевое оборудование.



«Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украину возможностями для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в помощи в сфере безопасности», - отмечается в сообщении.

Дополнение

Ранее сообщалось, что администрация США в среду объявит о новом пакете помощи Украине, куда войдут ракеты воздушного базирования "Hydra 70".

Ракеты "Hydra 70" – это неуправляемые ракеты диаметром 2,75 дюйма воздушного базирования, изготовленные компанией General Dynamics. Ракеты обычно загружаются в круглую 19-трубную ракетную установку, которая прикрепляется под крылом самолета или вертолета.