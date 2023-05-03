Ракеты "Hydra 70" и боеприпасы для HIMARS: США объявили о новом пакете помощи Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. США объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на 300 миллионов долларов. В него, в частности, вошли авиационные ракеты Hydra-70 и боеприпасы для HIMARS. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Пентагон.
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«Сегодня Министерство обороны объявило о дополнительной помощи по безопасности для удовлетворения критических потребностей Украины в сфере безопасности и обороны. Он включает дополнительные боеприпасы для предоставленных США HIMARS, дополнительные гаубицы, артиллерийские и минометные снаряды и средства противотанковой бронетанковой техники… на сумму до 300 миллионов долларов США», - говорится в сообщении.
В новый пакет вошли:
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- дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);
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- 155-мм гаубицы;
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- артиллерийские снаряды калибра 155 мм;
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- минометные снаряды калибра 120 мм, 81 мм и 60 мм;
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- Ракеты трубного пуска с оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);
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- системы противотанкового оружия AT-4 и Carl Gustaf;
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- авиационные ракеты Hydra-70;
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- стрелковое оружие и боеприпасы к нему;
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- подрывные боеприпасы для расчистки препятствий;
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- грузовики и прицепы для перевозки тяжелой техники;
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- тестовое и диагностическое оборудование для обслуживания и ремонта транспортных средств;
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- запчасти и другое полевое оборудование.
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«Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украину возможностями для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в помощи в сфере безопасности», - отмечается в сообщении.
Дополнение
Ранее сообщалось, что администрация США в среду объявит о новом пакете помощи Украине, куда войдут ракеты воздушного базирования "Hydra 70".
Ракеты "Hydra 70" – это неуправляемые ракеты диаметром 2,75 дюйма воздушного базирования, изготовленные компанией General Dynamics. Ракеты обычно загружаются в круглую 19-трубную ракетную установку, которая прикрепляется под крылом самолета или вертолета.