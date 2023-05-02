Адміністрація США в середу оголосить про новий пакет допомоги Україні, куди увійдуть ракети повітряного базування - Reuters
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня УНН. Адміністрація США в середу оголосить про новий пакет допомоги Україні, куди увійдуть ракети повітряного базування "Hydra 70". Про це пише Reuters, передає УНН.
Деталі
Як зазначається, Сполучені Штати планують уже в середу оголосити про новий пакет військової допомоги Україні на суму 300 мільйонів доларів, який вперше включатиме ракету малої дальності повітряного базування, взяту із надлишкових запасів США.
Ракети "Hydra 70" – це некеровані ракети діаметром 2,75 дюйма повітряного базування, виготовлені компанією General Dynamics. Ракети зазвичай завантажуються в круглу 19-трубну ракетну установку, яка прикріплюється під крилом літака або гелікоптера.
Повідомляється, що пакет також включає більше 155-міліметрових гармат-гаубиць. Однак, не вказано, чи вони самохідні, чи буксирувані вантажівкою.
Нагадаємо
Данія пообіцяла Україні військову допомогу у розмірі 250 млн доларів.