Данія пообіцяла Україні військову допомогу у розмірі 250 млн доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Данія у вівторок оголосила, що направить Україні військову допомогу на суму 1,7 мільярда крон (250 мільйонів доларів) "для підтримки майбутнього українського наступу", повідомило її міністерство оборони, передає УНН.
Деталі
Пакет включає машини для розмінування, боєприпаси та фінансову підтримку для закупівлі засобів протиповітряної оборони, йдеться у заяві міністерства оборони Данії.
"Обладнання в пакеті пожертв необхідно для того, щоб прокласти шлях українським танкам і мотопіхоті на передовій", - йдеться у заяві виконуючого обов'язки міністра оборони Трольса Лунда Поульсена.
"Новий пакет військових пожертв є нашим найбільшим на сьогоднішній день, в результаті чого загальна сума підтримки з боку Данії склала майже 11 мільярдів крон", - заявив міністр закордонних справ Ларс Локке Расмуссен.
Додамо
У січні Данія передала Україні 19 гаубиць Caesar французького виробництва, зокрема замовлені, а у квітні оголосила про закупівлю спільно з Нідерландами 14 танків Leopard 2 для передачі Україні.