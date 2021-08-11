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Радник президента: Україна може використати кошти МВФ для обслуговування зовнішнього боргу, але у цьому немає потреби - сформована “подушка безпеки”

Київ • УНН

 • 24502 перегляди

КИЇВ. 11 серпня. УНН. Україна може використати частину траншу Міжнародного валютного фонду обсягом 2,7 млрд доларів для обслуговування зовнішнього боргу. Водночас, країна вже сформувала “подушку безпеки”, тому у цьому немає потреби. Про це УНН розповів радник Президента України Володимира Зеленського з економічних питань Олег Устенко.

Так, УНН поцікавився, чи планується спрямувати кошти МВФ, передбачені на підтримку економіки України у боротьбі з пандемією коронавірусу, на погашення зовнішнього державного боргу, за яким на вересень 2021 року припадають пікові виплати.

Цитата

“Я сказав би так, що навіть до того, як ми отримаємо ці кошти, 2,7 млрд доларів від МВФ, ми вже створили подушку безпеки для обслуговування нашого зовнішнього державного боргу на вересень. Дійсно, ми маємо виплатити 2,8 млрд доларів у вересні. Я б сказав, що подушка безпеки була вже сформована. Ми можемо використовувати ці кошти по різних напрямках, у тому числі для виплати боргу. Оскільки вже була подушка безпеки, то у цьому немає потреби. Але теоретично, ми можемо”, — зазначив співрозмовник агентства.

Деталі

Так, на думку Устенка, завдяки “подушці безпеки” Україна може пройти, і пройде вересневі пікові виплати “без проблем”.
Радник Президента зауважив, що зовнішні борги України формувались протягом останніх 5-7 років.

Також він додав, що задача з формування “подушки безпеки” ставилась керівництвом держави ще до того, як питання додаткових коштів від МВФ почало обговорюватись — її піднімали ще наприкінці минулого року.

Додамо

За прогнозом Міністерства фінансів, у вересні поточного року Україна має витратити на погашення і обслуговування держборгу 104,9 млрд грн. З цього обсягу 81,40 млрд грн припадає на зовнішній борг.

Що було раніше

МВФ 2 серпня затвердив розподіл спеціальних прав запозичення (СПЗ) на підтримку світової економіки обсягом 650 млрд доларів.

Україні виділено 2,7 млрд доларів з цього безпрецедентного пакету — отримати їх країна має вже до кінця літа. Загальний розподіл СПЗ набуде чинності 23 серпня, цього дня нові СПЗ переведуть країнам-членам МВФ пропорційно до їхніх квот у Фонді. Повідомлялося, що транш повертати не потрібно, адже це спільне рішення для боротьби з наслідками пандемії у всьому світі.

Як раніше повідомляв Устенко, Україна планує використати новий транш МВФ, щоб стимулювати економічний розвиток у середній та довгостроковій перспективі. Частина цих коштів може бути заведена в золотовалютні резерви Національного банку України.

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