Радник міністра МВС А.Геращенко тримає готівкою майже півмільйона гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Народний депутат, радник міністра МВС Антон Геращенко задекларував три квартири та отримав дохід у сумі майже 469 тисяч гривень за 2015 рік. Про це йдеться в його декларації, яка опублікована в Єдиному державному реєстрі декларацій, передає УНН.
Так, згідно з даними декларації, радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко спільно зі своєю матір'ю Ерною Геращенко володіє квартирою у Харкові, а також має свою квартиру в Києві площею 42,9 кв.м. Дружина А.Геращенка також володіє квартирою в столиці площею 55,7 кв.м.
Зазначається, що А.Геращенко володіє автомобілем Honda 2013 року випуску.
У графі про доходи декларант зазначив, що в минулому році, працюючи нардепом, він отримав 73 тис. грн, крім того, його мати подарувала йому подарунок у негрошовій формі на суму 325 тис. грн. Від відчуження майна він отримав 70 тис. грн.
Готівкою А.Геращенко тримає 460 тисяч гривень та 43 тисячі доларів. На банківських рахунках в нього лежить 14,7 тис. грн.