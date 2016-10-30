Советник министра МВД А.Геращенко держит наличными почти полмиллиона гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Народный депутат, советник министра МВД Антон Геращенко задекларировал три квартиры и получил доход в сумме почти 469 000 гривен за 2015 год. Об этом говорится в его декларации, опубликованной в Едином государственном реестре деклараций, передает УНН.
Так, согласно данным декларации, советник министра внутренних дел Антон Геращенко вместе со своей матерью Эрной Геращенко владеет квартирой в Харькове, а также имеет свою квартиру в Киеве площадью 42,9 кв.м. Жена А.Геращенко также владеет квартирой в столице площадью 55,7 кв.м.
Отмечается, что А.Геращенко владеет автомобилем Honda 2013 года выпуска.
В графе о доходах декларант отметил, что в прошлом году, работая нардепом, он получил 73 тыс. грн, кроме того, его мать подарила ему подарок в неденежной форме на сумму 325 тыс. грн. От отчуждения имущества он получил 70 тыс. грн.
Наличными А.Геращенко держит 460 тыс. гривен и 43 тыс. долларов. На банковских счетах у него лежит 14,7 тыс. грн.