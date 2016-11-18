Радбез ООН продовжив мандат комісії з розслідування застосування хімзброї в Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Рада безпеки ООН в п'ятницю продовжила ще на один рік діє мандат спільної слідчої комісії ООН і Організації по забороні хімічної зброї (ОЗХЗ), що розслідує випадки застосування хімзброї в Сирії, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Рішення про продовження мандата було прийняте одноголосно, однак представник РФ заявив, що російська сторона хотіла б, щоб комісія більше зосередилася на "терористичній хімічній загрозі" в регіоні. Це зауваження було враховано в остаточному тексті резолюції Радбезу ООН.
Спільна слідча комісія ООН і ОЗХЗ (JIM) була заснована в 2013 році, коли сирійська влада погодилися знищити запаси хімічної зброї та об'єкти з його виробництва. Пізніше, коли процес знищення хімзброї Дамаска був завершений, мандат JIM був продовжений. До завдань комісії увійшло встановлення конкретних фактів використання хімічних боєприпасів і визначення відповідальних за це осіб.
24 серпня 2016 рік комісія звинуватила як сирійський уряд, так і терористів "Ісламської держави" в застосуванні хімзброї в 2014-2015 роках. Згідно зі звітом JIM, урядові військові як мінімум тричі застосовували хлор, а терористи "ІД" використовували гірчичний газ (іприт).
30 серпня на засіданні Радбезу ООН Росія відмовилася визнати факти, викладені в звіті. Сирійський уряд також відкидає ці звинувачення. Офіційно останні задекларовані запаси хімзброї були передані Дамаском для подальшого знищення ще в червні 2014 року.