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Совбез ООН продлил мандат комиссии по расследованию применения химоружия в Сирии

Совбез ООН продлил мандат комиссии по расследованию применения химоружия в Сирии

Киев • УНН

 • 6231 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Совет безопасности ООН в пятницу продлил еще на один год действие мандата совместной следственной комиссии ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), расследующей случаи применения химоружия в Сирии, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Решение о продлении мандата было принято единогласно, однако представитель РФ заявил, что российская сторона хотела бы, чтобы комиссия больше сосредоточилась на "террористической химической угрозе" в регионе. Это замечание было учтено в окончательном тексте резолюции Совбеза ООН.

Совместная следственная комиссия ООН и ОЗХО (JIM) была основана в 2013 году, когда сирийские власти согласились уничтожить запасы химического оружия и объекты по его производству. Позже, когда процесс уничтожения химоружия Дамаска был завершен, мандат JIM был продлен. В задачи комиссии вошло установление конкретных фактов использования химических боеприпасов и определения ответственных за это лиц.

24 августа 2016 г. комиссия обвинила как сирийское правительство, так и террористов "Исламского государства" в применении химоружия в 2014-2015 годах. Согласно отчету JIM, правительственные военные как минимум трижды применяли хлор, а террористы "ИГ" использовали горчичный газ (иприт).

30 августа на заседании Совбеза ООН Россия отказалась признать факты, изложенные в отчете. Сирийское правительство также отвергает эти обвинения. Официально последние задекларированные запасы химоружия были переданы Дамаском для дальнейшего уничтожения еще в июне 2014 года.

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