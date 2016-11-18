Совбез ООН продлил мандат комиссии по расследованию применения химоружия в Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Совет безопасности ООН в пятницу продлил еще на один год действие мандата совместной следственной комиссии ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), расследующей случаи применения химоружия в Сирии, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Решение о продлении мандата было принято единогласно, однако представитель РФ заявил, что российская сторона хотела бы, чтобы комиссия больше сосредоточилась на "террористической химической угрозе" в регионе. Это замечание было учтено в окончательном тексте резолюции Совбеза ООН.
Совместная следственная комиссия ООН и ОЗХО (JIM) была основана в 2013 году, когда сирийские власти согласились уничтожить запасы химического оружия и объекты по его производству. Позже, когда процесс уничтожения химоружия Дамаска был завершен, мандат JIM был продлен. В задачи комиссии вошло установление конкретных фактов использования химических боеприпасов и определения ответственных за это лиц.
24 августа 2016 г. комиссия обвинила как сирийское правительство, так и террористов "Исламского государства" в применении химоружия в 2014-2015 годах. Согласно отчету JIM, правительственные военные как минимум трижды применяли хлор, а террористы "ИГ" использовали горчичный газ (иприт).
30 августа на заседании Совбеза ООН Россия отказалась признать факты, изложенные в отчете. Сирийское правительство также отвергает эти обвинения. Официально последние задекларированные запасы химоружия были переданы Дамаском для дальнейшего уничтожения еще в июне 2014 года.