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Рада зробила крок до розширення повноважень приватних виконавців

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 травня. УНН. Верховна Рада на позачерговому засіданні у четвер, 20 травня, підтримала у першому читанні проект закону № 4330 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень приватних виконавців. Відповідне рішення підтримало 268 народних депутатів, передає кореспондент УНН.

Рада зробила крок до розширення повноважень приватних виконавців

Цитата:

“Ми продовжуємо реформу у сфері виконавчого провадження. Зараз Вашій увазі пропонується невеликий законопроект — перший крок у розвитку професії приватного виконавця. Це далеко не повна реформа, оскільки великий комплексний законопроект, який врегульовує всі проблеми виконавчого провадження, включно з роллю і функціями приватних виконавців, зараз на розгляді у робочій групі у профільному комітеті”, — сказав міністр юстиції України Денис Малюська, представляючи законопроект в парламенті.

Деталі

Зі слів міністра, перший крок, передбачений угодою про макрофінансову допомогу з ЄС, передбачає надання права приватним виконавцям здійснювати стягнення у розмірі до 100 тис. грн з суб’єктів господарювання не залежно від форми власності.

“Фактично це означає, що вони зможуть стягувати кошти, виконувати судові рішення й інші виконавчі документи з державних підприємств. Це зробить таке стягнення більш комфортним для стягувача, оперативнішим, прозорішим, і забезпечить подальший розвиток професії приватного виконавця”, — зазначив Малюська.

Він додав також, що законопроектом пропонується надати приватним виконавцям можливість стягувати адміністративні штрафи.

Зазначимо, що Рада сьогодні ухвалила у першому читанні також два пов’язані законопроекти.

Так, проект закону № 4331 (272 — “за” у першому читанні) власне розширює повноваження приватних виконавців щодо виконання ними постанов у справах про адміністративні правопорушення. Законопроект № 4532 (273 — “за” у першому читані) розширює повноваження приватних виконавців щодо виконання ними постанов у справах про адміністративні правопорушення митних правил.

Що було раніше

У жовтні минулого року Кабінет міністрів України схвалив три законопроекти, які дозволяють розширити перелік рішень, які виконуватимуться приватними виконавцями.

Ці проекти законів розроблені на виконання Україною умови “5а” додатка І Меморандуму про взаєморозуміння між Україною та ЄС і відповідної кредитної угоди щодо отримання Україною макрофінансової допомоги ЄС у 1,2 млрд євро, ратифікованого ВРУ 25 серпня 2020-го року.

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