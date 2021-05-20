Рада зробила крок до розширення повноважень приватних виконавців
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Верховна Рада на позачерговому засіданні у четвер, 20 травня, підтримала у першому читанні проект закону № 4330 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень приватних виконавців. Відповідне рішення підтримало 268 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Цитата:
“Ми продовжуємо реформу у сфері виконавчого провадження. Зараз Вашій увазі пропонується невеликий законопроект — перший крок у розвитку професії приватного виконавця. Це далеко не повна реформа, оскільки великий комплексний законопроект, який врегульовує всі проблеми виконавчого провадження, включно з роллю і функціями приватних виконавців, зараз на розгляді у робочій групі у профільному комітеті”, — сказав міністр юстиції України Денис Малюська, представляючи законопроект в парламенті.
Деталі
Зі слів міністра, перший крок, передбачений угодою про макрофінансову допомогу з ЄС, передбачає надання права приватним виконавцям здійснювати стягнення у розмірі до 100 тис. грн з суб’єктів господарювання не залежно від форми власності.
“Фактично це означає, що вони зможуть стягувати кошти, виконувати судові рішення й інші виконавчі документи з державних підприємств. Це зробить таке стягнення більш комфортним для стягувача, оперативнішим, прозорішим, і забезпечить подальший розвиток професії приватного виконавця”, — зазначив Малюська.
Він додав також, що законопроектом пропонується надати приватним виконавцям можливість стягувати адміністративні штрафи.
Зазначимо, що Рада сьогодні ухвалила у першому читанні також два пов’язані законопроекти.
Так, проект закону № 4331 (272 — “за” у першому читанні) власне розширює повноваження приватних виконавців щодо виконання ними постанов у справах про адміністративні правопорушення. Законопроект № 4532 (273 — “за” у першому читані) розширює повноваження приватних виконавців щодо виконання ними постанов у справах про адміністративні правопорушення митних правил.
Що було раніше
У жовтні минулого року Кабінет міністрів України схвалив три законопроекти, які дозволяють розширити перелік рішень, які виконуватимуться приватними виконавцями.
Ці проекти законів розроблені на виконання Україною умови “5а” додатка І Меморандуму про взаєморозуміння між Україною та ЄС і відповідної кредитної угоди щодо отримання Україною макрофінансової допомоги ЄС у 1,2 млрд євро, ратифікованого ВРУ 25 серпня 2020-го року.