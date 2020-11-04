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Уряд погодив розширення повноважень приватних виконавців

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 жовтня. УНН. На сьогоднішньому засідання Кабінет міністрів України схвалив три законопроекти, які дозволяють розширити перелік рішень, які виконуватимуться приватними виконавцями. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді, народний депутат Василь Мокан у Facebook, передає УНН.

“Кабмін схвалив три законопроекти, які дозволяють розширити перелік рішень, які виконуватимуться приватними виконавцями", — повідомив Мокан.

Він додав, що ці проекти законів розроблені на виконання Україною умови "5а“ додатка І Меморандуму про взаєморозуміння між Україною та ЄС і відповідної кредитної угоди щодо отримання Україною макрофінансової допомоги ЄС у 1,2 млрд євро, ратифікованого ВРУ 25 серпня 2020-го року.

З його слів, йдеться про наступні документи:

  • проект закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень приватних виконавців”, який передбачає внесення зміни до Закону України “Про виконавче провадження” та Кодексу адміністративного судочинства України, якими пропонується розширити повноваження приватних виконавців щодо виконання рішень до 100 тисяч гривень проти будь-якого боржника (включаючи юросіб та юросіб за участю держави) та щодо примусового виконання ними постанов у справах про адміністративні правопорушення.
  • проект закону “Про внесення змін до Митного кодексу України щодо розширення повноважень приватних виконавців”, яким пропонується внести зміни до ст. 535, 540 Митного кодексу України та розширити повноваження приватних виконавців щодо примусового виконання ними постанов у справах про адміністративні правопорушення.
  • проект закону “Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо розширення повноважень приватних виконавців” — передбачається внести зміни до ст. 300, 308 Кодексу України про адміністративні правопорушення та розширити повноваження приватних виконавців щодо примусового виконання ними постанов у справах про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, раніше сьогодні Кабмін схвалив проект закону щодо захисту від рейдерства.

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