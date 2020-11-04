Правительство согласовало расширение полномочий частных исполнителей
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. На сегодняшнем заседании Кабинет министров Украины одобрил три законопроекта, которые позволяют расширить перечень решений, которые будут выполняться частными исполнителями. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде, народный депутат Василий Мокан в Facebook, передает УНН.
"Кабмин одобрил три законопроекта, которые позволяют расширить перечень решений, которые будут выполняться частными исполнителями", - сообщил Мокан.
Он добавил, что эти проекты законов разработаны во исполнение Украиной условия "5а" приложения І Меморандума о взаимопонимании между Украиной и ЕС и соответствующего кредитного соглашения о получении Украиной макрофинансовой помощи ЕС в 1,2 млрд евро, ратифицированного ВРУ 25 августа 2020-го года.
По его словам, речь идет о следующих документах:
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- проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно расширения полномочий частных исполнителей", предусматривающий внесение изменений в Закон Украины "Об исполнительном производстве" и Кодекс административного судопроизводства Украины, которыми предлагается расширить полномочия частных исполнителей по выполнению решений до 100 тыс. гривен против любого должника (включая юрлиц и юрлиц с участием государства) и по принудительному исполнению ими постановлений по делам об административных правонарушениях.
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- проект закона "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно расширения полномочий частных исполнителей", которым предлагается внести изменения в ст. 535, 540 Таможенного кодекса Украины и расширить полномочия частных исполнителей по принудительному исполнению ими постановлений по делам об административных правонарушениях.
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- проект закона "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно расширения полномочий частных исполнителей" - предполагается внести изменения в ст. 300, 308 Кодекса Украины об административных правонарушениях и расширить полномочия частных исполнителей по принудительному исполнению ими постановлений по делам об административных правонарушениях.
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Напомним, ранее сегодня Кабмин одобрил проект закона по защите от рейдерства.