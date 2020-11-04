Уряд схвалив проект закону щодо захисту від рейдерства
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. На сьогоднішньому засідання Кабінет міністрів України схвалив проєкт закону “Про внесення змін до деяких законів України у зв’язку з впорядкуванням діяльності у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень та у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань”. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді, народний депутат Василь Мокан у Facebook, передає УНН.
“На сьогоднішньому засіданні Кабмін схвалив проєкт закону „Про внесення змін до деяких законів України у зв’язку з впорядкуванням діяльності у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень та у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань“, який дозволить захистити власників нерухомого майна та корпоративних прав від злочинних дій”, — повідомив Мокан.
З його слів, зокрема, передбачається:
— позбавити Мін’юст повноважень щодо розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державних реєстраторів, суб’єктів державної реєстрації прав, територіальних органів Мін’юсту (оскарження рішень буде здійснюватися виключно в судовому порядку);
— виключити райдержадміністрації з кола суб’єктів державної реєстрації (повноваження державної реєстрації залишаться за виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад);
— відмовитися від зберігання відомостей реєстраційних справ на паперових носіях (законодавчі зміни в частині формування реєстраційних справ в електронній формі);
— визначити можливість проведення реєстраційних дій на підставі примірників судових рішень в електронній формі.
Нагадаємо, у жовтні СБУ повідомила, що блокувала діяльність організаторів і майже 100 учасників міжрегіонального злочинного угруповання “охоронно-детективної компанії”, які використовуючи техзасоби отримували інформацію про трафік з’єднань абонентів мобільного зв’язку.