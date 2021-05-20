Рада сделала шаг к расширению полномочий частных исполнителей
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Верховная Рада на внеочередном заседании в четверг, 20 мая, поддержала в первом чтении проект закона № 4330 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно расширения полномочий частных исполнителей. Соответствующее решение поддержали 268 народных депутатов, передает корреспондент УНН.
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"Мы продолжаем реформу в сфере исполнительного производства. Сейчас Вашему вниманию предлагается небольшой законопроект - первый шаг в развитии профессии частного исполнителя. Это далеко не полная реформа, поскольку большой комплексный законопроект, который регулирует все проблемы исполнительного производства, включая роль и функции частных исполнителей, сейчас на рассмотрении в рабочей группе в профильном комитете", - сказал министр юстиции Украины Денис Малюська, представляя законопроект в парламенте.
Детали
По словам министра, первый шаг, предусмотренный соглашением о макрофинансовой помощи с ЕС, предусматривает предоставление права частным исполнителям осуществлять взыскания в размере до 100 тыс. грн с субъектов хозяйствования независимо от формы собственности.
"Фактически это означает, что они смогут взимать средства, выполнять судебные решения и другие исполнительные документы с государственных предприятий. Это сделает такое взыскание более комфортным для взыскателя, оперативным, прозрачным и обеспечит дальнейшее развитие профессии частного исполнителя", - отметил Малюська.
Он добавил также, что законопроектом предлагается предоставить частным исполнителям возможность взимать административные штрафы.
Отметим, что Рада сегодня приняла в первом чтении также два связанные законопроекты.
Так, проект закона № 4331 (272 - "за" в первом чтении) собственно расширяет полномочия частных исполнителей по выполнению ими постановлений по делам об административных правонарушениях. Законопроект № 4532 (273 - "за" в первом чтении) расширяет полномочия частных исполнителей по выполнению ими постановлений по делам об административных правонарушениях таможенных правил.
Что было ранее
В октябре прошлого года Кабинет министров Украины одобрил три законопроекта, которые позволяют расширить перечень решений, которые будут выполняться частными исполнителями.
Эти проекты законов разработаны во исполнение Украине условия "5а" приложения и Меморандума о взаимопонимании между Украиной и ЕС и соответствующего кредитного соглашения о получении Украиной макрофинансовой помощи ЕС в 1,2 млрд евро, ратифицированного ВРУ 25 августа 2020-го года.