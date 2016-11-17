Рада знову відмовилася запровадити санкції проти В.Януковича
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Верховна Рада знову не включила до порядку денного проект постанови про персональні санкції проти екс-президента Віктора Януковича його соратників та бізнесмена Дмитра Фірташа. За включення до порядку денного відповідного проекту постанови проголосувало лише 174 депутати за необхідного мінімуму у 226 голосів, передає кореспондент УНН.
Вказаною постановою пропонувалося запровадити санкції проти 21 особи.
Окрім В.Януковича та Д.Фірташа до санкцій ного списку серед іншого пропонувалося включити екс-міністра енергетики та вугільної промисловості Едуарда Ставицького та екс-очільником СБУ Олександра Якименка.
Нагадаємо, В.Янукович утік із України в лютому 2014 року після масових розстрілів учасників протестів на майдані Незалежності в Києві. Відтоді він переховується на території Росії, яка не відповідає на запити України про його видачу в рамках міжурядових домовленостей.