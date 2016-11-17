Рада вновь отказалась ввести санкции против В.Януковича
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Верховная Рада снова не включила в повестку дня проект постановления о персональных санкциях против экс-президента Виктора Януковича его соратников и бизнесмена Дмитрия Фирташа. За включение в повестку дня соответствующего проекта постановления проголосовало только 174 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов, передает корреспондент УНН.
Указанным постановлением предлагалось ввести санкции против 21 человека.
Кроме В.Януковича и Д.Фирташа к санкциям нового списка среди прочего предлагалось включить экс-министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого и экс-главу СБУ Александра Якименко.
Напомним, В.Янукович бежал из Украины в феврале 2014 года после массовых расстрелов участников протестов на Майдане Незалежности в Киеве. С тех пор он скрывается на территории России, не отвечает на запросы Украины о его выдаче в рамках межправительственных договоренностей.