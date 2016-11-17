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15 марта, 19:03 • 110508 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 153300 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 129401 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 122526 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 108191 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103216 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 99683 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Рада вновь отказалась ввести санкции против В.Януковича

Рада вновь отказалась ввести санкции против В.Януковича

Киев • УНН

 • 9170 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Верховная Рада снова не включила в повестку дня проект постановления о персональных санкциях против экс-президента Виктора Януковича его соратников и бизнесмена Дмитрия Фирташа. За включение в повестку дня соответствующего проекта постановления проголосовало только 174 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов, передает корреспондент УНН.

Указанным постановлением предлагалось ввести санкции против 21 человека.

Кроме В.Януковича и Д.Фирташа к санкциям нового списка среди прочего предлагалось включить экс-министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого и экс-главу СБУ Александра Якименко.

Напомним, В.Янукович бежал из Украины в феврале 2014 года после массовых расстрелов участников протестов на Майдане Незалежности в Киеве. С тех пор он скрывается на территории России, не отвечает на запросы Украины о его выдаче в рамках межправительственных договоренностей.

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