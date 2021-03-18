Рада завтра збереться на позачергове засідання. У порядку денному тритижневі "канікули"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Завтра на 13:00 планується позачергове засідання Верховної Ради. У порядку денному два питання, одне з них - вимушені "тритижневі канікули" через запровадження локдауну у Києві, передає УНН із посиланням на повідомлення у Telegram-каналі Верховної Ради.
Цитата
"На 13:00 п’ятниці 19 березня планується позачергове засідання Верховної Ради", - йдеться у повідомленні.
Деталі
На засідання планують розглянути два питання:
- внесення змін до календарного плану п’ятої сесії ВР, що передбачають призупинення пленарних засідань до 13 квітня 2021 року;
- проект 5247, який передбачає звільнення від відповідальності виробників вакцин від COVID-19 та залучених медиків за негативні наслідки вакцинації. Без прийняття цього закону Україна не отримає безкоштовні вакцини в рамках механізму COVAX, в т.ч. вакцину Pfizer (Комітет вже рекомендував прийняти цей проект одразу в цілому з доповненням, що у разі настання негативних наслідків, держава здійснюватиме компенсаційні виплати).
Нагадаємо
У Верховній Раді України через введення у Києві локдауну обдумують зміни календарного плану сесії. Уже є пропозиція наступні три тижні працювати в комітетах.
Як повідомляв УНН, у Києві з 20 березня на три тижні будуть запроваджені суворі карантинні обмеження через поширення коронавірусу. Ці обмеження запроваджуються до 9 квітня включно.