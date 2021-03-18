Тритижнева "перерва": у Раді думають над зміною календарного плану сесії через локдаун у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. У Верховній Раді України через введення у Києві локдауну обдумують зміни календарного плану сесії. Уже є пропозиція наступні три тижні працювати в комітетах. Про це пише УНН з посиланням на депутата від "Слуги народу" Юлію Гришину.
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"Через локдаун з 29 березня по 2 квітня замість сесійної зали, швидше за все, будемо працювати в комітетах. Тобто, три тижні будуть непленарні. Це рішення підтримали керівники всіх фракцій і груп. Завтра парламент прийме остаточне рішення", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Питання на голосування в залі планують винести в п'ятницю, 19 березня.
Як зазначив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк, наступний пленарний тиждень буде проведено в форматі "робота в Комітетах".
"На жаль, через локдаун в Києві графік роботи Ради може бути змінений, а наступний пленарний тиждень проведений в форматі "робота в Комітетах", - написав він.
Окрім того, за повідомленням пресслужби ВР, до Регламентного комітету надійшло доручення Голови ВР терміново провести засідання та розглянути питання про зміну календарного плану сесії.
"Це питання погоджено керівниками усіх фракцій та груп. Зміна календарного плану передбачає тиждень 29 березня - 02 квітня як роботу у комітетах.
"Тобто, наступні три тижні, скоріше за все, будуть не пленарними. (у зв’язку з загостренням епідеміологічної ситуації)", - повідомляють в пресслужбі.
Доповнення
У Києві з 20 березня на три тижні будуть запроваджені суворі карантинні обмеження через поширення коронавірусу.
Ці обмеження запроваджуються до 9 квітня включно.
В Україні зафіксовано вже 1,5 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 17 березня, - 15 тисяч, що найбільше з початку року. Хворіють на сьогодні у країні 230 633 особи, за добу кількість активних хворих зросла на 8 272 особи.
З 26 лютого на Івано-Франківщині, з 1 березня на території Чернівецької області, з 3 березня на території Житомирської області, а з 8 березня на території Закарпатської області запроваджено “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19.