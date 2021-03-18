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Трехнедельный "перерыв": в Раде думают над изменением календарного плана сессии из-за локдауна в Киеве

Трехнедельный "перерыв": в Раде думают над изменением календарного плана сессии из-за локдауна в Киеве

Киев  •  УНН

 • 14680 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. В Верховной Раде Украины из-за введения в Киеве локдауна обдумывают изменения календарного плана сессии. Уже есть предложение следующие три недели работать в комитетах. Об этом пишет УНН со ссылкой на депутата от "Слуги народа" Юлию Гришину.

Цитата

"Из-за локдауна с 29 марта по 2 апреля вместо сессионного зала, скорее всего, будем работать в комитетах. То есть, три недели будут непленарные. Это решение поддержали руководители всех фракций и групп. Завтра парламент примет окончательное решение", - говорится в сообщении.

Детали

Вопрос на голосование в зале планируют вынести в пятницу, 19 марта.

Как отметил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк, следующая пленарная неделя пройдет в формате "работа в комитетах".

"К сожалению, из-за локдауна в Киеве график работы Рады может быть изменен, а следующая пленарная неделя проведена в формате "работа в комитетах", - написал он.

Кроме того, по сообщению пресс-службы ВРУ, в Регламентный комитет поступило поручение Председателя ВРУ срочно провести заседание и рассмотреть вопрос об изменении календарного плана сессии.

"Этот вопрос согласован руководителями всех фракций и групп. Изменение календарного плана предусматривает неделю 29 марта - 2 апреля как работу в комитетах.

"То есть, следующие три недели, скорее всего, будут не пленарными. (В связи с обострением эпидемиологической ситуации)", - сообщают в пресс-службе.

Дополнение

В Киеве с 20 марта на три недели будут введены строгие карантинные ограничения из-за распространения коронавируса.
Эти ограничения вводятся до 9 апреля включительно.

В Украине зафиксировано уже 1,5 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 17 марта - 15 тыс, что больше всего с начала года. Болеют сегодня в стране 230 633 человека, за сутки количество активных больных выросло на 8 272 человека.

С 26 февраля в Ивано-Франковске, с 1 марта на территории Черновицкой области, с 3 марта на территории Житомирской области, а с 8 марта на территории Закарпатской области введен "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.

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