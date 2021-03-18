Рада завтра соберется на внеочередное заседание. В повестке дня трехнедельные "каникулы"

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Киев  •  УНН

 • 22487 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. Завтра на 13:00 планируется внеочередное заседание Верховной Рады. В повестке дня два вопроса, один из них - вынужденные "трехнедельные каникулы" из-за введения локдауна в Киеве, передает УНН со ссылкой на сообщение Telegram-канала Верховной Рады.

Цитата

"На 13:00 пятницы 19 марта планируется внеочередное заседание Верховной Рады", - говорится в сообщении.

Детали

На заседании планируется рассмотреть два вопроса:

- внесение изменений в календарный план пятой сессии ВР, предусматривающие приостановление пленарных заседаний до 13 апреля 2021 года;

- проект 5247, который предусматривает освобождение от ответственности производителей вакцин от COVID-19 и привлеченных медиков за негативные последствия вакцинации. Без принятия этого закона Украина не получит бесплатные вакцины в рамках механизма COVAX, в т.ч. вакцину Pfizer (Комитет уже рекомендовал принять этот проект сразу в целом с дополнением, что в случае наступления негативных последствий, государство будет осуществлять компенсационные выплаты).

Напомним

В Верховной Раде Украины из-за введения в Киеве локдауна обдумывают изменения календарного плана сессии. Уже есть предложение следующие три недели работать в комитетах.

Как сообщал УНН, в Киеве с 20 марта на три недели будут введены строгие карантинные ограничения из-за распространения коронавируса. Эти ограничения вводятся по 9 апреля включительно.

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