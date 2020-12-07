Рада ЄС: США та Європейський союз повинні нарощувати спільні зусилля в області оборони

“Євросоюз і Сполучені Штати повинні продовжувати підтримувати тісну співпрацю і діалог в сфері оборони і безпеки і продовжувати нарощувати спільні зусилля, в тому числі шляхом стратегічного партнерства НАТО — ЄС у сфері спільних інтересів, яке підсилюється з обох сторін, що зафіксовано в спільних деклараціях на самітах (НАТО ) у Варшаві в 2016 році і в Брюсселі в 2018 році”, — йдеться в документі.

Також в документі йдеться, що Євросоюз і США під час президентства Джозефа Байдена повинні будуть більш ефективно і скоординовано застосовувати обмежувальні заходи. “ЄС і США повинні прагнути до досягнення більш ефективного і скоординованого застосування обмежувальних заходів, а також до вирішення питання про заходи екстериторіального дії”, — наголошується в ньому.

Пандемія: Єврокомісія представила стратегію боротьби з COVID-19 на території ЄС взимку

“Разом з США ми повинні зміцнювати нашу стратегічну стійкість, енергетичну безпеку, протистояти гібридним загрозам, включаючи дезінформацію, протидіяти економічному тиску і нападам на критичну інфраструктуру (в тому числі захищаючи свої стратегічні підприємства від встановлення контролю з боку іноземних компаній), посилити наші зусилля по боротьбі з нечесними торговими практиками, і підтримувати наше технологічну перевагу”, — йдеться в документі. ЄС також пропонує підключити до цієї співпраці “інші мислячі як ми демократії”.

У заяві Ради також йдеться про необхідність відновити спільні зусилля з реформування таких міжнародних організацій, як ВООЗ та СОТ. “Настав час відновити спільні зусилля ЄС і США, спрямовані на зміцнення і реформування міжнародних організацій, таких як Всесвітня організація охорони здоров’я і Світова організація торгівлі, а також спільно працювати над зміцненням глобальної архітектури нерозповсюдження, роззброєння та контролю над озброєннями”, — зазначено в заяві.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Єврокомісія представила нову політику розширення ЄС: на черзі Балкани

Крім цього, в документі приділено увагу Спільному всеосяжного плану дій (СВПД) щодо іранської ядерної програми. “Ми повинні працювати спільно, щоб зберегти Спільний всеосяжний план дій, схвалений резолюцією 2231 (2015) Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй, що є ключовим елементом глобальної архітектури нерозповсюдження, і продовжувати його досягнення (в рамках СВПД) і вирішувати майбутні проблеми”, — наголошується в заяві.