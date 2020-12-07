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Совет ЕС: США и Европейский союз должны наращивать совместные усилия в области обороны

Совет ЕС: США и Европейский союз должны наращивать совместные усилия в области обороны

Киев  •  УНН

 • 8889 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Евросоюз и США в президентство Джозефа Байдена должны наращивать совместные усилия в области обороны и безопасности, в том числе путем расширения сотрудничества между Евросоюзом и НАТО. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС по отношениям с новой администрацией США, распространенном в понедельник в Брюсселе, где проходит заседание глав МИД стран сообщества, передает УНН.

“Евросоюз и Соединенные Штаты должны продолжать поддерживать тесное сотрудничество и диалог в сфере обороны и безопасности и продолжать наращивать совместные усилия, в том числе путем усиливаемого с обеих сторон стратегического партнерства НАТО — ЕС в сфере общих интересов, что зафиксировано в совместных декларациях на саммитах (НАТО) в Варшаве в 2016 году и в Брюсселе в 2018 году”, — говорится в документе.

Также в документе говорится, что Евросоюз и США в президентство Джозефа Байдена должны будут более эффективно и скоординированно применять ограничительные меры. “ЕС и США должны стремиться к достижению более эффективного и скоординированного применения ограничительных мер, а также к решению вопроса о мерах экстерриториального действия”, — отмечается в нем.

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“Вместе с США мы должны укреплять нашу стратегическую устойчивость, энергетическую безопасность, противостоять гибридным угрозам, включая дезинформацию, противодействовать экономическому давлению и нападениям на критическую инфраструктуру (в том числе защищая свои стратегические предприятия от установления контроля со стороны иностранных компаний), усилить наши усилия по борьбе с нечестными торговыми практиками, и поддерживать наше технологическое превосходство”, — говорится в документе. ЕС также предлагает подключить к этому сотрудничеству “другие мыслящие как мы демократии”.

В заявлении Совета также говорится о необходимости возобновить совместные усилия по реформированию таких международных организаций, как ВОЗ и ВТО. “Настало время возобновить совместные усилия ЕС и США, направленные на укрепление и реформирование международных организаций, таких как Всемирная организация здравоохранения и Всемирная торговая организация, а также совместно работать над укреплением глобальной архитектуры нераспространения, разоружения и контроля над вооружениями”, — указано в заявлении.

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Помимо этого, в документе уделено внимание Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе. “Мы должны работать сообща, чтобы сохранить Совместный всеобъемлющий план действий, одобренный резолюцией 2231 (2015) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, являющийся ключевым элементом глобальной архитектуры нераспространения, и продолжать его достижения (в рамках СВПД) и решать будущие проблемы”, — отмечается в заявлении.

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