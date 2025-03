Пандемія: Єврокомісія представила стратегію боротьби з COVID-19 на території ЄС взимку

“Сьогодні Єврокомісія прийняла стратегію сталого управління пандемією в майбутні зимові місяці — період, який може привести до збільшення ризику передачі вірусу через особливі обставини, таких як зібрання в закритих приміщеннях, — йдеться в поширеній у середу заяві ЄК. — Стратегія рекомендує зберігати пильність і обережність протягом усього зимового періоду і до 2021 року, коли почнеться впровадження безпечних та ефективних вакцин. Після цього Єврокомісія дасть подальші вказівки щодо поступового і скоординованого скасування заходів стримування”.

Так, стратегія рекомендує заходи для підтримання пандемії під контролем доти, поки вакцини не стануть широко доступними, відзначається в документі. Вони включають “фізичне дистанціювання і обмеження соціальних контактів”, “тестування і відстеження контактів”, “безпечні поїздки”, “підтримка психічного здоров’я населення в зв’язку з пандемічної втомою”, “національні стратегії вакцинації”.

Також відзначимо, рівно місяць тому ВООЗ назвала “дуже важкою” ситуацію з подоланням COVID-19 в Європі. Уряди багатьох європейських країн стикаються з дуже складною ситуацією в рамках боротьби з пандемією коронавірусу. Про це заявив тоді на брифінгу директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майкл Райан

З початку пандемії коронавірусу в світі заразилися близько 63,9 млн осіб, приблизно 1,5 млн померли.

