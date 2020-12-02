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Пандемія: Єврокомісія представила стратегію боротьби з COVID-19 на території ЄС взимку

Пандемія: Єврокомісія представила стратегію боротьби з COVID-19 на території ЄС взимку

Київ • УНН

 • 15033 перегляди

КИЇВ. 2 грудня. УНН. Єврокомісія (ЄК) представила стратегію боротьби з поширенням нового коронавірусу для країн — членів Євросоюзу в зимовий період, передає УНН.

“Сьогодні Єврокомісія прийняла стратегію сталого управління пандемією в майбутні зимові місяці — період, який може привести до збільшення ризику передачі вірусу через особливі обставини, таких як зібрання в закритих приміщеннях, — йдеться в поширеній у середу заяві ЄК. — Стратегія рекомендує зберігати пильність і обережність протягом усього зимового періоду і до 2021 року, коли почнеться впровадження безпечних та ефективних вакцин. Після цього Єврокомісія дасть подальші вказівки щодо поступового і скоординованого скасування заходів стримування”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Пандемія: ВООЗ не виключає третю хвилю COVID-19 в Європі

Так, стратегія рекомендує заходи для підтримання пандемії під контролем доти, поки вакцини не стануть широко доступними, відзначається в документі. Вони включають “фізичне дистанціювання і обмеження соціальних контактів”, “тестування і відстеження контактів”, “безпечні поїздки”, “підтримка психічного здоров’я населення в зв’язку з пандемічної втомою”, “національні стратегії вакцинації”.

Також відзначимо, рівно місяць тому ВООЗ назвала “дуже важкою” ситуацію з подоланням COVID-19 в Європі. Уряди багатьох європейських країн стикаються з дуже складною ситуацією в рамках боротьби з пандемією коронавірусу. Про це заявив тоді на брифінгу директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майкл Райан

З початку пандемії коронавірусу в світі заразилися близько 63,9 млн осіб, приблизно 1,5 млн померли.

Like everything else this year, end of the year festivities will be different.

We presented an EU-wide approach to sustainably manage the pandemic over the coming winter months, until a safe and effective vaccine is available.

More: https://t.co/iZu0cW6XfF #StrongerTogether pic.twitter.com/b9JAVzRwJt

— European Commission  (@EU_Commission) December 2, 2020

This strategy builds on previous recommendations for a coordinated EU approach on tackling the pandemic.

Until a safe and effective vaccine is available, EU countries must continue working together.

More: https://t.co/iZu0cW6XfF #StrongerTogether pic.twitter.com/n1g6T1HOnt

— European Commission  (@EU_Commission) December 2, 2020

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