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Пандемия: Еврокомиссия представила стратегию борьбы с COVID-19 на территории ЕС зимой

Пандемия: Еврокомиссия представила стратегию борьбы с COVID-19 на территории ЕС зимой

Киев  •  УНН

 • 15025 просмотра

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Еврокомиссия (ЕК) представила стратегию борьбы с распространением нового коронавируса для стран — членов Евросоюза в зимний период, передает УНН.

“Сегодня Еврокомиссия приняла стратегию устойчивого управления пандемией в предстоящие зимние месяцы — период, который может привести к увеличению риска передачи вируса из-за особых обстоятельств, таких как собрания в закрытых помещениях, — говорится в распространенном в среду заявлении ЕК. — Стратегия рекомендует сохранять бдительность и осторожность в течение всего зимнего периода и до 2021 года, когда начнется внедрение безопасных и эффективных вакцин. После этого Еврокомиссия даст дальнейшие указания относительно постепенной и скоординированной отмены мер сдерживания”.

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Так, стратегия рекомендует меры по поддержанию пандемии под контролем до тех пор, пока вакцины не станут широко доступными, отмечается в документе. Они включают “физическое дистанцирование и ограничение социальных контактов”, “тестирование и отслеживание контактов”, “безопасные поездки”, “поддержка психического здоровья населения в связи с пандемической усталостью”, “национальные стратегии вакцинации”.

Также отметим, ровно месяц назад ВОЗ назвала “очень тяжелой” ситуацию с преодолением COVID-19 в Европе. Правительства многих европейских стран сталкиваются с очень сложной ситуацией в рамках борьбы с пандемией коронавируса. Об этом заявил тогда на брифинге директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 63,9 млн человек, примерно 1,5 млн умерли.

З початку пандемії коронавірусу в світі заразилися близько 63,9 млн осіб, приблизно 1,5 млн померли.

Like everything else this year, end of the year festivities will be different.

We presented an EU-wide approach to sustainably manage the pandemic over the coming winter months, until a safe and effective vaccine is available.

More: https://t.co/iZu0cW6XfF #StrongerTogether pic.twitter.com/b9JAVzRwJt

— European Commission  (@EU_Commission) December 2, 2020

This strategy builds on previous recommendations for a coordinated EU approach on tackling the pandemic.

Until a safe and effective vaccine is available, EU countries must continue working together.

More: https://t.co/iZu0cW6XfF #StrongerTogether pic.twitter.com/n1g6T1HOnt

— European Commission  (@EU_Commission) December 2, 2020

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