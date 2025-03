Пандемия: Еврокомиссия представила стратегию борьбы с COVID-19 на территории ЕС зимой

“Сегодня Еврокомиссия приняла стратегию устойчивого управления пандемией в предстоящие зимние месяцы — период, который может привести к увеличению риска передачи вируса из-за особых обстоятельств, таких как собрания в закрытых помещениях, — говорится в распространенном в среду заявлении ЕК. — Стратегия рекомендует сохранять бдительность и осторожность в течение всего зимнего периода и до 2021 года, когда начнется внедрение безопасных и эффективных вакцин. После этого Еврокомиссия даст дальнейшие указания относительно постепенной и скоординированной отмены мер сдерживания”.

Так, стратегия рекомендует меры по поддержанию пандемии под контролем до тех пор, пока вакцины не станут широко доступными, отмечается в документе. Они включают “физическое дистанцирование и ограничение социальных контактов”, “тестирование и отслеживание контактов”, “безопасные поездки”, “поддержка психического здоровья населения в связи с пандемической усталостью”, “национальные стратегии вакцинации”.

Также отметим, ровно месяц назад ВОЗ назвала “очень тяжелой” ситуацию с преодолением COVID-19 в Европе. Правительства многих европейских стран сталкиваются с очень сложной ситуацией в рамках борьбы с пандемией коронавируса. Об этом заявил тогда на брифинге директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 63,9 млн человек, примерно 1,5 млн умерли.

