Рада ухвалила законопроект про відновлення діяльності "Чорноморнафтогазу"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Верховна Рада України ухвалила за основу та в цілому законопроект № 2432 про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо подовження заходів, пов’язаних з відновленням діяльності Державного акціонерного товариства “Чорноморнафтогаз”, яким, зокрема, пропонується зняти арешт з майна товариства для його виробничої діяльності. Відповідне рішення підтримали 294 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Як зазначається у пояснювальній записці законопроекту, він розроблений з метою створення умов для відновлення виробничої діяльності Державного акціонерного товариства “Чорноморнафтогаз”, його збереження, як учасника міжнародних судів та забезпечення енергетичної безпеки України.
Зокрема, законопроектом пропонується:
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- тимчасово, до 31 грудня 2022 року зняти арешти та заборони відчуження майна з Державного акціонерного товариства “Чорноморнафтогаз” у виконавчих провадженнях. У зв’язку з цим пропонується внести відповідні зміни до Закону України “Про виконавче провадження”;
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- до 31 грудня 2022 року не порушувати справи про банкрутство Державного акціонерного товариства “Чорноморнафтогаз”. У зв’язку з цим пропонується внести відповідні зміни до Кодексу України з процедур банкрутства.
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На думку авторів законопроекту, його ухвалення сприятиме відновленню виробничої діяльності Товариства, зокрема, на шельфі Чорного моря, та її оптимізації, забезпеченню енергетичної безпеки України, безперебійному постачанню газу населенню та збереженню юридичної особи та ефективному захисту інтересів Товариства та України у міжнародних судах.
Нагадаємо, у листопаді 2018 року Верховна Рада ухвалила в цілому закон № 8338 про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо відновлення діяльності Державного акціонерного товариства “Чорноморнафтогаз”, яким, зокрема, пропонується передбачити тимчасове зняття арештів з майна Товариства для його функціонування.
Як повідомляв УНН раніше, Верховний Суд Швейцарії залишив без задоволення заяву Російської Федерації про скасування міжнародного арбітражного рішення на користь ПАТ “Укрнафта”, згідно з яким присуджено стягнути з Росії на користь “Укрнафти” понад 44 мільйони доларів компенсації за експропріацію інвестицій підприємства у Криму.