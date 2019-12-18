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Суд Швейцарії підтвердив стягнення з Росії 44 млн дол. за активи "Укрнафти" у Криму

Суд Швейцарії підтвердив стягнення з Росії 44 млн дол. за активи "Укрнафти" у Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. Верховний Суд Швейцарії залишив без задоволення заяву Російської Федерації про скасування міжнародного арбітражного рішення на користь ПАТ "Укрнафта", згідно з яким присуджено стягнути з Росії на користь "Укрнафти" понад 44 мільйони доларів компенсації за експропріацію інвестицій підприємства у Криму. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу компанії.

"Рішенням від 12 грудня 2019 року Верховний Суд Швейцарії залишив без задоволення заяву РФ про скасування міжнародного арбітражного рішення на користь ПАТ "Укрнафта", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, що Верховний Суд Швейцарії своїм рішенням відмовив Російській Федерації, він ще і зобов’язав РФ сплатити ПАТ "Укрнафта" 155 000 швейцарських франків судових витрат.

"ПАТ "Укрнафта" розраховує на те, що Російська Федерація поставиться до остаточного рішення Верховного Суду Швейцарії з повагою і проявить цивілізованість у виконанні принаймні цього рішення", - додали у ПАТ.

Рішення Верховного Суду Швейцарії від 12 грудня 2019 року, вказали в "Укрнафті", є "остаточним і оскарженню не підлягає". "Це рішення ставить крапку у спробах РФ позбавити ПАТ "Укрнафта" можливості отримати компенсацію за експропрійовані в АР Крим інвестиції", - зауважили у компанії.

Так, у компанії нагадали, що 12 квітня 2019 року міжнародний арбітражний суд присудив стягнути з Російської Федерації на користь ПАТ "Укрнафта" понад 44 мільйони доларів США компенсації за експропріацію інвестицій ПАТ "Укрнафта" в Автономній Республіці Крим.

У травні 2019 року Російська Федерація звернулась до Верховного Суду Швейцарії з вимогою скасувати це рішення міжнародного арбітражного суду.

Рішенням міжнародного арбітражного суду, яке РФ просила скасувати, на Російську Федерацію покладено відповідальність за дії збройних формувань, які у квітні 2014 року здійснили силове захоплення адміністративного офісу й автозаправних станцій ПАТ "Укрнафта" в АР Крим, після чого інвестиції ПАТ "Укрнафта" були формально експропрійовані окупаційною владою, яку РФ встановила в АР Крим після анексії.

У компанії нагадали, що раніше Верховний Суд Швейцарії залишив без задоволення вимогу Російської Федерації про скасування рішення міжнародного арбітражного суду про наявність у нього юрисдикції розглядати спір між ПАТ "Укрнафта" і Росією.

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