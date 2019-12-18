Суд Швейцарії підтвердив стягнення з Росії 44 млн дол. за активи "Укрнафти" у Криму

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Верховний Суд Швейцарії залишив без задоволення заяву Російської Федерації про скасування міжнародного арбітражного рішення на користь ПАТ "Укрнафта", згідно з яким присуджено стягнути з Росії на користь "Укрнафти" понад 44 мільйони доларів компенсації за експропріацію інвестицій підприємства у Криму. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу компанії.