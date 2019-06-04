РФ оскаржила у Швейцарії рішення арбітражу за позовом "Укрнафти"
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. Верховний суд Швейцарії отримав заяви росіян про скасування арбітражних рішень за позовом "Укрнафти", згідно з якими РФ зобов'язана виплатити компенсацію за втрачене компанією в анексованому Криму майно обсягом 44,4 млн доларів США. Про це повідомляє прес-служба міністерства юстиції РФ, передає УНН.
"27 травня 2019 року Росія подала до Верховного суду Швейцарії заяви про скасування арбітражних рішень, винесених за позовами компаній "Укрнафта" і "Стабіл" та інших. 31 травня 2019 року Суд підтвердив отримання заяв", - йдеться в повідомленні мін'юсту РФ.
Повідомляється, що позови були подані за Арбітражним регламентом ЮНСІТРАЛ на підставі угоди між Росією і Україною про заохочення та взаємний захист інвестицій.
"Росія не згодна з можливістю застосування зазначеної угоди до таких спорів. У межах комплексної стратегії щодо захисту інтересів Росії від подібних неправомірних позовів ведеться робота з оскарження винесених арбітражних рішень. Росія має намір добитися їх скасування, оскільки вони суперечать як нормам двосторонньої угоди між Росією і Україною, так і іншим нормам і принципам міжнародного права", - повідомив мін'юст РФ.
У російському відомстві також повідомили, що у заявах про скасування Росія привела аргументи, які "підтверджують неправомірність винесених арбітражними трибуналами рішень".
Нагадаємо, у квітні міжнародний арбітраж ухвалив рішення стягнути з РФ на користь ПАТ "Укрнафта" 44,4 млн дол. компенсації за експропріацію майна товариства в анексованому Росією Криму, а також понад 3,5 млн дол. арбітражних витрат.
Як повідомляв УНН, Росія братиме участь в 15 позовах українських компаній через втрачені ними активи у результаті анексії Криму.