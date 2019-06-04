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РФ оспорила в Швейцарии решение арбитража по иску "Укрнафты"

РФ оспорила в Швейцарии решение арбитража по иску "Укрнафты"

Киев  •  УНН

 • 12794 просмотра

КИЕВ. 4 июня. УНН. Верховный суд Швейцарии получил заявления Россиии об отмене арбитражных решений по иску "Укрнафты", согласно которым РФ обязана выплатить компенсацию за утраченное компанией в аннексированном Крыму имущество в размере 44,4 млн доларов США. Об этом сообщает пресс-служба министерства юстиции РФ, передаёт УНН.

"27 мая 2019 года Россия подала в Верховный суд Швейцарии заявления об отмене арбитражных решений, вынесенных по искам компаний "Укрнафта" и "Стабил" и других. 31 мая 2019 года Суд подтвердил получение заявлений", - говорится в сообщении минюста РФ.

Сообщается, что иски были поданы по Арбитражному регламенту ЮНСИТРАЛ на основании соглашения между Россией и Украиной о поощрении и взаимной защите инвестиций.

"Россия не согласна с возможностью применения указанного соглашения к таким спорам. В рамках комплексной стратегии по защите интересов России от подобных неправомерных исков ведется работа по оспариванию вынесенных арбитражных решений. Россия намерена добиться их отмены, так как они противоречат как нормам двустороннего соглашения между Россией и Украиной, так и иным нормам и принципам международного права", - сообщил минюст РФ.

В российском ведомстве также сообщили, что в заявлениях об отмене Россия привела аргументы, которые "подтверждают неправомерность вынесенных арбитражными трибуналами решений".

Напомним, в апреле международный арбитраж принял решение взыскать с РФ в пользу ПАО "Укрнафта" 44,4 млн долл. компенсации за экспроприацию имущества общества в аннексированном Россией Крыму, а также более 3,5 млн долл. арбитражных расходов.

Как сообщал УНН, Россия будет участвовать в 15 исках украинских компаний из-за потерянных ими активов в результате аннексии Крыма.

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