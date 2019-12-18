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Суд Швейцарии подтвердил взыскание с России 44 млн долл. за активы "Укрнафты" в Крыму

Суд Швейцарии подтвердил взыскание с России 44 млн долл. за активы "Укрнафты" в Крыму

Киев  •  УНН

 • 20236 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Верховный Суд Швейцарии оставил без удовлетворения заявление Российской Федерации об отмене международного арбитражного решения в пользу ПАО "Укрнафта", согласно которому присуждалось взыскать с России в пользу "Укрнафты" более 44 миллионов долларов компенсации за экспроприацию инвестиций предприятия в Крыму. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу компании.

"Решением от 12 декабря 2019 года Верховный Суд Швейцарии оставил без удовлетворения заявление РФ об отмене международного арбитражного решения в пользу ПАО "Укрнафта", - говорится в сообщении.

Кроме того, что Верховный Суд Швейцарии своим решением отказал Российской Федерации, он еще и обязал РФ выплатить ПАО "Укрнафта" 155 000 швейцарских франков судебных расходов.

"ПАО "Укрнафта" рассчитывает на то, что Российская Федерация отнесется к окончательному решению Верховного Суда Швейцарии с уважением и проявит цивилизованность в исполнении по крайней мере этого решения", - добавили в ПАО.

Решение Верховного Суда Швейцарии от 12 декабря 2019 года, указали в "Укрнафте", является "окончательным и обжалованию не подлежит". "Это решение ставит точку в попытках РФ лишить ПАО "Укрнафта" возможности получить компенсацию за экспроприированные в АР Крым инвестиции", - отметили в компании.

Так, в компании напомнили, что 12 апреля 2019 года международный арбитражный суд присудил взыскать с Российской Федерации в пользу ПАО "Укрнафта" более 44 миллионов долларов США компенсации за экспроприацию инвестиций ПАО "Укрнафта" в Автономной Республике Крым.

В мае 2019 года Российская Федерация обратилась в Верховный Суд Швейцарии с требованием отменить это решение международного арбитражного суда.

Решением международного арбитражного суда, которое РФ просила отменить, на Российскую Федерацию возложена ответственность за действия вооруженных формирований, в апреле 2014 года осуществивших силовой захват административного офиса и автозаправочных станций ПАО "Укрнафта" в АР Крым, после чего инвестиции ПАО "Укрнафта" были формально экспроприированы оккупационной властью, которую РФ установила в АР Крым после аннексии.

В компании напомнили, что ранее Верховный Суд Швейцарии оставил без удовлетворения требование Российской Федерации об отмене решения международного арбитражного суда о наличии у него юрисдикции рассматривать спор между ПАО "Укрнафта" и Россией.

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