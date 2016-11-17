Рада ухвалила закон про передачу доріг місцевого значення в управління місцевим органам влади
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Верховна Рада України ухвалила закон про передачу доріг місцевого значення зі сфери управління ”Укравтодору” в управління місцевим органам влади. Відповідний законопроект підтримали 248 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Представляючи законопроект під час засідання Верховної Ради, голова парламентського комітету з питань транспорту Ярослав Дубневич зазначив, що цей закон набуде чинності з 1 січня 2018 року разом із законом про створення дорожнього фонду, який Рада ухвалила сьогодні кількома годинами раніше.
Він також наголосив, що крім передачі частини доріг, буде також передано і відповідне фінансування, яке закладено в ухваленому Радою законі про створення дорожнього фонду.
Крім того, депутат також повідомив, що документ передбачає можливість укладати довгострокові договори з підрядниками на утримання доріг до 7 років і застосовувати принципи контрактів Міжнародної федерації інженерів-консультантів FIDIC під час будівництва та реконструкції доріг.
”Їх особливістю є наявність незалежних кваліфікованих інженерів-консультантів, які здійснюють оцінку технічного стану доріг та якості дорожніх робіт”, - додав Я.Дубневич.