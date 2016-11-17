Рада приняла закон о передаче дорог местного значения в управление местным органам власти
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Верховная Рада Украины приняла закон о передаче дорог местного значения из сферы управления "Укравтодора" в управление местным органам власти. Соответствующий законопроект поддержали 248 народных депутатов, передает корреспондент УНН.
Представляя законопроект во время заседания Верховной Рады, председатель парламентского комитета по вопросам транспорта Ярослав Дубневич отметил, что этот закон вступит в силу с 1 января 2018 года вместе с законом о создании дорожного фонда, который Рада приняла сегодня несколькими часами ранее.
Он также отметил, что кроме передачи части дорог, будет также передано и финансирование, которое заложено в принятом Радой законе о создании дорожного фонда.
Кроме того, депутат также сообщил, что документ предусматривает возможность заключать долгосрочные договоры с подрядчиками на содержание дорог до 7 лет и применять принципы контрактов Международной федерации инженеров-консультантов FIDIC при строительстве и реконструкции дорог.
"Их особенностью является наличие независимых квалифицированных инженеров-консультантов, осуществляющих оценку технического состояния дорог и качества дорожных работ", - добавил Я.Дубневич.