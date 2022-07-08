Рада ухвалила закон про обов’язкове страхування журналістів в зоні бойових дій
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. Верховна Рада ухвалила закон про обов'язкове страхування журналістів, які працюють в зоні бойових дій. Про це повідомила народний депутат від "Слуги народу" Олена Шуляк, пише УНН.
Цитата
"ВР ухвалила закон про обов'язкове страхування журналістів, які працюють в зоні бойових дій", - написала Шуляк.
Деталі
За її словами, законопроектом 7367 встановлюються додаткові гарантії безпеки журналістам, які працюють в небезпечних для життя та здоров’я умовах, а саме: в районах ведення воєнних дій та/або на тимчасово окупованій території України.
Шуляк зазначила, що пропонується:
• доповнити статтю 15 Закону України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів" (далі – Закон) положенням відповідно до якого, засоби масової інформації зобов’язані забезпечувати журналістів та інших працівників, які відряджені працювати в райони ведення воєнних (бойових) дій та/або на тимчасово окуповану територію України засобами, призначеними для захисту від уражень вогнепальної зброї, осколкових уражень, а також медичними аптечками;
• передбачити у статті 18 Закону фіксований розмір одноразової грошової допомоги журналістам у разі поранення (контузії, травми або каліцтва), заподіяного журналісту під час виконання ним професійних обов’язків;
• у змінах до статті 7 Закону України "Про страхування" запропоновано розширити перелік видів обов’язкового страхування.
Доповнення
Французькі журналісти потрапили під обстріл на Донеччині.
Два журналісти агентства Reuters були поранені, а водій загинув після того, як автомобіль, в якому вони перебували, потрапив під обстріл, прямуючи до міста Сєверодонецьк Луганської області.