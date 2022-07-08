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Рада ухвалила закон про обов’язкове страхування журналістів в зоні бойових дій

Рада ухвалила закон про обов’язкове страхування журналістів в зоні бойових дій

Київ • УНН

 • 133160 перегляди

КИЇВ. 8 липня. УНН. Верховна Рада ухвалила закон про обов'язкове страхування журналістів, які працюють в зоні бойових дій. Про це повідомила народний депутат від "Слуги народу" Олена Шуляк, пише УНН.

Цитата

"ВР ухвалила закон про обов'язкове страхування журналістів, які працюють в зоні бойових дій", - написала Шуляк.

Деталі

За її словами, законопроектом 7367 встановлюються додаткові гарантії безпеки журналістам, які працюють в небезпечних для життя та здоров’я умовах, а саме: в районах ведення воєнних дій та/або на тимчасово окупованій території України.

Шуляк зазначила, що пропонується:

• доповнити статтю 15 Закону України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів" (далі – Закон) положенням відповідно до якого, засоби масової інформації зобов’язані забезпечувати журналістів та інших працівників, які відряджені працювати в райони ведення воєнних (бойових) дій та/або на тимчасово окуповану територію України засобами, призначеними для захисту від уражень вогнепальної зброї, осколкових уражень, а також медичними аптечками;

• передбачити у статті 18 Закону фіксований розмір одноразової грошової допомоги журналістам у разі поранення (контузії, травми або каліцтва), заподіяного журналісту під час виконання ним професійних обов’язків;

• у змінах до статті 7 Закону України "Про страхування" запропоновано розширити перелік видів обов’язкового страхування.

Доповнення

Французькі журналісти потрапили під обстріл на Донеччині.

Два журналісти агентства Reuters були поранені, а водій загинув після того, як автомобіль, в якому вони перебували, потрапив під обстріл, прямуючи до міста Сєверодонецьк Луганської області.

Українські Національні Новини

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