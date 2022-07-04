Французькі журналісти потрапили під обстріл на Донеччині

Цитата

«Робота над сюжетом журналістів французького телеканалу France 24 про роботу українських рятувальників на Донеччині була перервана обстрілом оскаженілих росіян», - ідеться в повідомленні.

Деталі

Французькі телевізійники разом з українськими рятувальниками розвозили мирним жителям воду. Проте роботу над сюжетом перервали звуки вибухів, яких завдала армія рф.

«Під обстріл потрапили мешканці, які прийшли по воду, підвезену надзвичайниками, наші хлопці та французькі журналісти», - додають у ДСНС.

Рятувальники зазначають, що кадри російських «прильотів» із сюжету не вирізали.

Доповнення

Журналісти німецького видання Bild потрапили під обстріл російських окупантів на виїзді з Лисичанська. Загарбники обстріляли їхній автомобіль.

На Луганщині російські окупанти обстріляли авто, яке їхало забирати людей. Внаслідок обстрілу загинув французький журналіст.

Два журналісти агентства Reuters були поранені, а водій загинув після того, як автомобіль, в якому вони перебували, потрапив під обстріл, прямуючи до міста Сєверодонецьк Луганської області.