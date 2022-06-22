Німецькі журналісти на виїзді з Лисичанська потрапили під обстріл російських окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Журналісти німецького видання Bild потрапили під обстріл російських окупантів на виїзді з Лисичанська. Загарбники обстріляли їхній автомобіль. Про це повідомив журналіст Пол Ронцхаймер, передає УНН.
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“Ми щойно потрапили під обстріл на виході з Лисичанська, який майже оточений. Дякувати Богу, Гіоргос, Вадим і я не постраждали, в машині розбилося тільки одне скло”, — йдеться в повідомленні журналіста.
“Росіяни активно атакували дорогу з міномета. До цього ми були всередині Лисичанська”, — наголосив журналіст.
Нагадаємо
На Луганщині російські окупанти обстріляли авто, яке їхало забирати людей. Внаслідок обстрілу загинув французький журналіст.
Два журналісти агентства Reuters були поранені, а водій загинув після того, як автомобіль, в якому вони перебували, потрапив під обстріл, прямуючи до міста Сєверодонецьк Луганської області.