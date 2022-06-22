Немецкие журналисты на выезде из Лисичанска попали под обстрел российских оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. Журналисты немецкого издания Bild попали под обстрел российских оккупантов на выезде из Лисичанска. Захватчики обстреляли их автомобиль. Об этом сообщил журналист Пол Ронцхаймер, передает УНН.
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“Мы только что попали под обстрел на выходе из Лисичанска, который почти окружен. Слава Богу, Гиоргос, Вадим и я не пострадали, в машине разбилось только одно стекло”, — говорится в сообщении журналиста.
“Россияне активно атаковали дорогу из миномета. До этого мы были внутри Лисичанска”, — подчеркнул журналист.
Напомним
В Луганской области российские оккупанты обстреляли авто, которое ехало забирать людей. В результате обстрела погиб французский журналист.
Два журналиста агентства Reuters были ранены, а водитель погиб после того, как автомобиль, в котором они находились, попал под обстрел, направляясь в город Северодонецк Луганской области.