Французские журналисты попали под обстрел в Донецкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. Французские журналисты телеканала France 24 снимали сюжет о работе украинских спасателей в Донецкой области. Интервью было прервано обстрелом российских военнослужащих. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Facebook, информирует УНН.
Цитата
«Работа над сюжетом журналистов французского телеканала France 24 о работе украинских спасателей в Донецкой области была прервана обстрелом взбешенных россиян», - говорится в сообщении.
Детали
Французские телевизионщики вместе с украинскими спасателями развозили мирным жителям воду. Однако работу над сюжетом прервали звуки взрывов, нанесенных армией рф.
«Под обстрел попали жители, которые пришли за водой, наши ребята и французские журналисты», - добавляют в ГСЧС.
Спасатели отмечают, что кадры российских «прилетов» из сюжета не вырезали.
Дополнение
Журналисты немецкого издания Bild попали под обстрел российских оккупантов на выезде из Лисичанска. Захватчики обстреляли их автомобиль.
В Луганской области российские оккупанты обстреляли авто, которое ехало забирать людей. В результате обстрела погиб французский журналист.
Два журналиста агентства Reuters были ранены, а водитель погиб после того, как автомобиль, в котором они находились, попал под обстрел, направляясь в город Северодонецк Луганской области.