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Французские журналисты попали под обстрел в Донецкой области

Французские журналисты попали под обстрел в Донецкой области

Киев • УНН

 • 98747 просмотра

КИЕВ. 4 июля. УНН. Французские журналисты телеканала France 24 снимали сюжет о работе украинских спасателей в Донецкой области. Интервью было прервано обстрелом российских военнослужащих. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Facebook, информирует УНН.

Цитата

«Работа над сюжетом журналистов французского телеканала France 24 о работе украинских спасателей в Донецкой области была прервана обстрелом взбешенных россиян», - говорится в сообщении.

Детали 

Французские телевизионщики вместе с украинскими спасателями развозили мирным жителям воду. Однако работу над сюжетом прервали звуки взрывов, нанесенных армией рф.

«Под обстрел попали жители, которые пришли за водой, наши ребята и французские журналисты», - добавляют в ГСЧС.

Спасатели отмечают, что кадры российских «прилетов» из сюжета не вырезали.

Дополнение 

Журналисты немецкого издания Bild попали под обстрел российских оккупантов на выезде из Лисичанска. Захватчики обстреляли их автомобиль.

В Луганской области российские оккупанты обстреляли авто, которое ехало забирать людей. В результате обстрела погиб французский журналист.

Два журналиста агентства Reuters были ранены, а водитель погиб после того, как автомобиль, в котором они находились, попал под обстрел, направляясь в город Северодонецк Луганской области.

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