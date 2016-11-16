Рада у середу планує звернутися до країн-членів ЄС стосовно безвізу
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Верховна Рада на пленарному засіданні у середу планує розглянути проект постанови про звернення до урядів держав-членів Європейського Союзу, Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу щодо запровадження безвізового режиму для громадян України. Про це сказано у порядку денному сьогоднішнього пленарного засідання, передає кореспондент УНН.
Також серед іншого парламентарі планують визначитися стосовно виходу Верховної Ради України із засновників редакції журналу “Віче” та ратифікувати низку угод.
Крім цього, депутати, зокрема, мають намір змінити межі міста Горлівка та Бахмутського району Донецької області та вчергове спробують перейменувати місто Мукачеве.