Рада в среду планирует обратиться к странам-членам ЕС относительно безвиза
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Верховная Рада на пленарном заседании в среду планирует рассмотреть проект постановления об обращении к правительствам государств-членов Европейского Союза, Европейскому Парламенту и Совету Европейского Союза о введении безвизового режима для граждан Украины. Об этом говорится в повестке дня сегодняшнего пленарного заседания, передает корреспондент УНН.
Также, среди прочего парламентарии планируют определиться относительно выхода Верховной Рады Украины из основателей редакции журнала "Вече" и ратифицировать ряд соглашений.
Кроме этого, депутаты, в частности, намерены изменить границы города Горловка и Бахмутского района Донецкой области и в очередной раз попытаются переименовать город Мукачево.