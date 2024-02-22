Рада створила ТСК з рослідування функціонування місцевої влади Києва
Київ • УНН
Верховна Рада України створила тимчасову слідчу комісію для розслідування ефективності діяльності місцевої влади Києва в умовах воєнного стану.
Верховна Рада ухвалила рішення про утворення Тимчасової спеціальної комісії щодо розслідування функціонування місцевої влади Києва. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у Telegram, передає УНН.
Парламент створив ТСК по розслідуванню функціонування місцевої влади Києва
За рішення проголосували 252 нардепи.
Головою комісії призначили нардепа від "Слуги народу" Віталія Безгіна.
Йдеться про постанову № 10460 "Про утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань дослідження ефективності функціонування органів публічної влади міста Києва як столиці України у період дії правового режиму воєнного стану".
Київ прагне залучити півтора мільярда доларів на виробництво безпілотників в Україні - Міноборони 20.02.24, 18:42 • 99944 перегляди