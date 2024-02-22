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Рада создала ВСК по расследованию функционирования местной власти Киева

Рада создала ВСК по расследованию функционирования местной власти Киева

Киев  •  УНН

22 февраля 2024, 12:28  •  14688 просмотра

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Верховная Рада Украины создала временную следственную комиссию для расследования эффективности деятельности местных властей Киева в условиях военного положения.

Верховная Рада приняла решение о создании Временной специальной комиссии по расследованию функционирования местной власти Киева. Об этом сообщил нардеп  Ярослав Железняк в Telegram, передает УНН.

Парламент создал  ВСК по расследованию функционирования местной власти Киева

- написал Железняк в соцсетях.

За решение проголосовали 252 нардепа.

Председателем комиссии назначили нардепа от "Слуги народа" Виталия Безгина.

Речь идет о постановлении № 10460 "О создании Временной специальной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам исследования эффективности функционирования органов публичной власти города Киева как столицы Украины в период действия правового режима военного положения".

Киев стремится привлечь полтора миллиарда долларов на производство беспилотников в Украине - Минобороны20 февраля 2024, 16:42 • 97550 просмотров

Татьяна Краевская

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