Рада создала ВСК по расследованию функционирования местной власти Киева

В Минобразования утвердили даты национального мультипредметного теста в 2024 году

Министерство образования и науки Украины утвердило даты проведения национального мультипредметного теста (НМТ) в 2024 году, которое состоится с 14 мая по 25 июня во время основной сессии и с 11 по 19 июля во время дополнительной сессии.