Рада создала ВСК по расследованию функционирования местной власти Киева
Киев • УНН
Верховная Рада Украины создала временную следственную комиссию для расследования эффективности деятельности местных властей Киева в условиях военного положения.
Верховная Рада приняла решение о создании Временной специальной комиссии по расследованию функционирования местной власти Киева. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в Telegram, передает УНН.
Парламент создал ВСК по расследованию функционирования местной власти Киева
За решение проголосовали 252 нардепа.
Председателем комиссии назначили нардепа от "Слуги народа" Виталия Безгина.
Речь идет о постановлении № 10460 "О создании Временной специальной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам исследования эффективности функционирования органов публичной власти города Киева как столицы Украины в период действия правового режима военного положения".
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Рада создала ВСК по расследованию функционирования местной власти Киева
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