Рада схвалила законопроект про фінансування Євробачення-2017 (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Рада схвалила законопроект щодо фінансування проведення Євробачення-2017. За відповідне рішення проголосували 229 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Законопроектом пропонується закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для забезпечення підготовки та проведення в Україні у 2017 році пісенного конкурсу “Євробачення”, проводити на підставі рішення Кабінету Міністрів України.
Також, пропонується надати замовнику право укласти договір про закупівлю за результатами застосування переговорної процедури закупівлі та на підставі зазначеного рішення Кабінету Міністрів України у строк не раніше ніж п’ять днів за скороченою процедурою закупівлі.