Рада одобрила законопроект о финансировании Евровидение-2017 (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Рада одобрила законопроект о финансировании проведения Евровидения-2017. За соответствующее решение проголосовали 229 народных депутатов, передает корреспондент УНН.
Законопроектом предлагается закупки товаров, работ и услуг, необходимых для обеспечения подготовки и проведения в Украине в 2017 году песенного конкурса "Евровидение", проводить на основании решения Кабинета Министров Украины.
Также предлагается предоставить заказчику право заключить договор о закупке по результатам применения переговорной процедуры закупки и на основании указанного решения Кабинета Министров Украины в срок не ранее чем через пять дней по сокращенной процедуре закупки.