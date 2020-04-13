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Рада розблокувала відкриття ринку землі в Україні

Рада розблокувала відкриття ринку землі в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. Верховна Рада України на позачерговому засіданні не підтримала проекти постанов, якими передбачалося скасувати рішення ВР про ухвалення в цілому проекту закону №2178-10 про відкриття ринку сільськогосподарських земель в Україні, передає кореспондент УНН.

Так, парламентарі розглянули 13 проектів постанов (№ 2178-10-П, 2178-10-П1, 2178-10-П2, 2178-10-П3, 2178-10-П4, 2178-10-П5, 2178-10-П6, 2178-10-П7, 2178-10-П8, 2178-10-П9, 2178-10-П10, 2178-10-П11, 2178-10-П12) про скасування рішення Верховної Ради України від 31 березня 2020 року про прийняття в цілому як закону проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення".

Відтак, ініціаторами десяти проектів постанов виступили нардепи, більшість з яких входять до Всеукраїнського об’єднання “Батьківщина”. Інші три були подані народними депутатами від інших фракцій та безпартійними. Проте, парламентарі не підтримали проекти постанов, для їх ухвалення не вистачило голосів. Відтак, розблокували шлях для підписання ухваленого законопроекту №2178-10 головою ВР Дмитром Разумковим та Президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, Верховна Рада України після 4,5 місяців розгляду проголосувала в цілому за законопроект №2178-10 щодо відкриття ринку сільськогосподарської землі в Україні.

В Офісі Президента назвали запуск ринку землі важливою подією, адже він був одним із елементів передвиборчої програми Президента України Володимира Зеленського.

У свою чергу Світовий банк (СБ) привітав ухвалення українським парламентом закону про обіг земель сільськогосподарського призначення, але не забув відзначити важливість ухвалення ще низки законопроектів.

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