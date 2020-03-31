В Офісі Зеленського прокоментували запуск ринку землі
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. В Офісі Президента назвали запуск ринку землі важливою подією, адже він був одним із елементів передвиборчої програми Президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
“Ухвалення законопроекту про ринок сільськогосподарських земель — це важлива подія, документ є одним з елементів передвиборчої програми Президента України Володимира Зеленського”, — сказав уповноважений Президента із земельних питань Роман Лещенко.
Він нагадав, що Глава держави ініціював земельну реформу у вересні 2019 року.
“Реформа відзначилася національним діалогом від області до області, зустрічами з асоціаціями. І цей процес викристалізувався у той закон, який вчора ухвалила Верховна Рада”, — зазначив Лещенко.
Він додав, що закон враховує всі актуальні виклики та обставини, а сам закон вступить в юридичну силу з 1 липня 2021 року.
Вказано, що Зеленський зустрічався з керівниками парламентських фракцій, оскільки йому було важливо вислухати побоювання людей і представників політичних партій і знайти необхідний компроміс.
“За словами уповноваженого, це лише перший етап земельної реформи. Законопроект, який ухвалила Верховна Рада, визначає юридичне право розпорядження земельними ділянками, які перебувають у приватній власності. Згідно з документом, землі державної та комунальної власності не є об’єктом обігу. Продовжується наповнення земельних кадастрів, передача у розпорядження на місця державних та комунальних земель”, — повідомили у пресслужбі.
Повідомляється, що ще будуть ухвалювати десять нормативно-правових актів впродовж календарного року, які регулюватимуть ринок землі.
Лещенко зазначив, що у процесі реалізації земельної реформи збережена державна підтримка для агропромислового комплексу у розмірі 4 мільярди гривень.
Серед іншого, ці кошти будуть виділені для фонду гарантування кредитів для малих сільськогосподарських виробників.
“Уповноважений Глави держави зауважив, що ухвалення законопроекту про ринок сільськогосподарських земель відбулося відповідно до процедури”, — додали у пресслужбі.
Нагадаємо, Рада проголосувала за відкриття ринку сільськогосподарської землі в Україні.