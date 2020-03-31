В Офісі Зеленського прокоментували запуск ринку землі

КИЇВ. 31 березня. УНН. В Офісі Президента назвали запуск ринку землі важливою подією, адже він був одним із елементів передвиборчої програми Президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Офісу Президента.