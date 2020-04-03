Світовий банк закликав Україну ухвалити додаткові закони після відкриття ринку землі
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Світовий банк (СБ) привітав ухвалення українським парламентом закону про обіг земель сільськогосподарського призначення, але не забув відзначити важливість ухвалення ще низки законопроектів. Про це пише УНН із посиланням на пресслужбу Світового банку у Facebook.
“Світовий банк вітає ухвалення Верховною Радою закону про обіг земель сільськогосподарського призначення як перший крок до створення прозорого та ефективного ринку сільськогосподарських земель в Україні. Але для того, щоб повною мірою захистити інтереси українців і забезпечити прозорий продаж земель, ми закликаємо якомога скоріше прийняти низку додаткових законів”, — йдеться у повідомленні.
У пресслужбі Світового банку зазначили, що мова йде про закони, які “забезпечать відкритий доступ до кадастрових даних, посилять управління земельними ресурсами, пришвидшать процедури передачі землі, регулюватимуть продаж державних земель, в тому числі використання обов’язкових електронних аукціонів, які обмежать безкоштовну приватизацію державних земель, та відкриють доступ до фінансування для дрібних сільгоспвиробників”.
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“Також важливим буде дати можливість юридичним особам брати участь у ринку земель для забезпечення здорової конкуренції, та послабити обмеження на загальну площу земельних ділянок, які можна набувати у власність”, — додається у повідомленні.
“Ці реформи є критичними для залучення інвестиції у сільське господарство, відкриття доступу до фінансування для фермерів та забезпечення справедливої вартості активів для українських землевласників”, — резюмували у повідомленні.
Нагадаємо, Верховна Рада України після 4,5 місяців розгляду проголосувала в цілому за законопроект № 2178-10 щодо відкриття ринку сільськогосподарської землі в Україні.