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Рада посилила парламентський контроль

Рада посилила парламентський контроль

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. Народні депутати на пленарному засіданні у четвер, 3 грудня, ухвалили в цілому законопроект №4131, поданий головою ВР Дмитром Разумковим, щодо ефективності реалізації парламентського контролю. Відповідне рішення підтримали 303 народних депутати України, передає кореспондент УНН.

Так, законопроект передбачає, що:

  • вводиться окрема глава у Регламенті, присвячена парламентському контролю через підзвітність органів виконавчої влади;
  • рекомендації за результатом слухань повинні містити строки надання інформації про стан реалізації рекомендацій, а також, у разі потреби, план проведення обговорень щодо стану їх реалізації, список законопроектів, необхідних для реалізації рекомендацій, орієнтовний строк їх розробки і внесення та перелік комітетів, яким ВР доручає розробити відповідні законопроекти;
  • комітети зобов’язані розглядати звіти на своєму засіданні, за дорученням ВРУ організовувати та готувати розгляд на пленарному засіданні Верховної Ради України звітів, доповідей та іншої інформації.

Окрім того, вдосконалюється положення щодо звітів уряду:

  • програма діяльності Кабміну повинна містити програмні цілі, критерії, за якими оцінюється ступінь досягнення цілей, та завдання, виконання яких є необхідним для досягнення цілей — ці показники необхідні для об’єктивної оцінки діяльність уряду;
  • ВРУ отримає права за результатом розгляду щорічного звіту уряду надати йому рекомендації та заслухати стан виконання цих рекомендацій під час наступного щорічного або позачергового звіту.

Нагадаємо, напередодні Рада підтримала законопроект щодо підстав для відсутності нардепа на засіданнях.

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