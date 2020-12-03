Рада посилила парламентський контроль
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Народні депутати на пленарному засіданні у четвер, 3 грудня, ухвалили в цілому законопроект №4131, поданий головою ВР Дмитром Разумковим, щодо ефективності реалізації парламентського контролю. Відповідне рішення підтримали 303 народних депутати України, передає кореспондент УНН.
Так, законопроект передбачає, що:
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- вводиться окрема глава у Регламенті, присвячена парламентському контролю через підзвітність органів виконавчої влади;
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- рекомендації за результатом слухань повинні містити строки надання інформації про стан реалізації рекомендацій, а також, у разі потреби, план проведення обговорень щодо стану їх реалізації, список законопроектів, необхідних для реалізації рекомендацій, орієнтовний строк їх розробки і внесення та перелік комітетів, яким ВР доручає розробити відповідні законопроекти;
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- комітети зобов’язані розглядати звіти на своєму засіданні, за дорученням ВРУ організовувати та готувати розгляд на пленарному засіданні Верховної Ради України звітів, доповідей та іншої інформації.
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Окрім того, вдосконалюється положення щодо звітів уряду:
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- програма діяльності Кабміну повинна містити програмні цілі, критерії, за якими оцінюється ступінь досягнення цілей, та завдання, виконання яких є необхідним для досягнення цілей — ці показники необхідні для об’єктивної оцінки діяльність уряду;
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- ВРУ отримає права за результатом розгляду щорічного звіту уряду надати йому рекомендації та заслухати стан виконання цих рекомендацій під час наступного щорічного або позачергового звіту.
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Нагадаємо, напередодні Рада підтримала законопроект щодо підстав для відсутності нардепа на засіданнях.