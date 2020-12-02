Рада підтримала законопроект щодо підстав для відсутності нардепа на засіданнях

Законопроектом передбачається, що підставою для відсутності народного депутата на пленарних засіданнях ВР з поважних причин є:

- виконання народним депутатом у цей час доручень ВР, голови ВРУ,

- відрядження, участь у заходах, що здійснюються у межах роботи постійних делегацій,

- тимчасова непрацездатність,

- отримання послуг у сфері охорони здоров’я,

- відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами, народженням дитини, для догляду за дитиною, відпустка у зв'язку з одруженням, із смертю рідних, інші обставини, коли згідно з законодавством працівнику надається відпустка,

- документально підтверджені транспортні перешкоди.

Також зазначається, що поважними причинами відсутності народного депутата на пленарному засіданні ВР є й інші причини, про які народний депутат завчасно, але не пізніше дня проведення наступного пленарного засідання, має повідомити голову ВРУ шляхом подання заяви.

Окрім того, якщо упродовж однієї чергової сесії ВР без поважних причин нардеп не бере особистої участі у більш як 30% голосувань при ухваленні рішень ВР на пленарних засіданнях або у більш як 50% засідань комітету ВР, до складу якого його обрано, йому не відшкодовуються витрати, пов’язані з виконанням депутатських повноважень, за відповідний календарний місяць.

Комітет Ради у вересні прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду в другому читанні проекту Закону, прийняти його в другому читанні та в цілому.

Нагадаємо, раніше сьогодні Рада ухвалила в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними правками урядовий законопроект № 3628 про внесення змін до законодавства щодо посилення відповідальності за правопорушення у сфері продажу дітям електронних сигарет і рідин, що використовуються в електронних сигаретах.