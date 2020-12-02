Рада посилила покарання за продаж е-сигарет дітям

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними правками урядовий законопроект № 3628 про внесення змін до законодавства щодо посилення відповідальності за правопорушення у сфері продажу дітям електронних сигарет і рідин, що використовуються в електронних сигаретах. Відповідне рішення підтримали 309 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

Законопроектом передбачається внесення змін до законодавства в частині посилення адміністративної відповідальності, встановлення заборони продажу електронних сигарет особам, які не досягли 18 років, на рівні із традиційними тютюновими виробами.

Так, за продаж неповнолітнім електронних сигарет та рідин для них передбачається штраф у розмірі від 400 до 800 неоподатковуваних мінімумів громадян. Такий самий штраф передбачається за торгівлю пивом, алкогольними та слабоалкогольними напоями, електронними сигаретами з рук.

Також передбачається, що на час проведення масових заходів сільські, селищні та міські ради в межах відповідної адміністративної території можуть заборонити або обмежити продаж пива (крім пива у пластиковій тарі), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових, куріння тютюнових виробів, вживання електронних сигарет.

У профільному комітеті рекомендували Раді ухвалити проект закону в другому читанні та в цілому, як закон.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України минулого року ініціював зміни до законодавства, які впорядковують обіг електронних сигарет в Україні.

У вересні поточного року нардепи підтримали ініціативу уряду.

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