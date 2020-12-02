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Рада ужесточила наказание за продажу э-сигарет детям

Рада ужесточила наказание за продажу э-сигарет детям

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КИЕВ. 2 декабря. УНН. Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом с необходимыми технико-юридическими правками правительственный законопроект № 3628 о внесении изменений в законодательство относительно усиления ответственности за правонарушения в сфере продажи детям электронных сигарет и жидкостей, используемых в электронных сигаретах. Соответствующее решение поддержали 309 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Законопроектом предусматривается внесение изменений в законодательство в части усиления административной ответственности, установление запрета продажи электронных сигарет лицам, не достигшим 18 лет, на уровне с традиционными табачными изделиями.

Так, за продажу несовершеннолетним электронных сигарет и жидкостей для них предусматривается штраф в размере от 400 до 800 необлагаемых минимумов граждан. Такой же штраф предусматривается за торговлю пивом, алкогольными и слабоалкогольными напитками, электронными сигаретами с рук.

Также предполагается, что на время проведения массовых мероприятий сельские, поселковые и городские советы в пределах соответствующей административной территории могут запретить или ограничить продажу пива (кроме пива в пластиковой таре), алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин столовых, курение табачных изделий, употребление электронных сигарет.

В профильном комитете рекомендовали Раде принять проект закона во втором чтении и в целом как закон.

Напомним, Кабинет Министров Украины в прошлом году инициировал изменения в законодательство, которые упорядочивают обращение электронных сигарет в Украине.

В сентябре текущего года нардепы поддержали инициативу правительства.

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