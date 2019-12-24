В Україні пропонують заборонити куріння електронних сигарет у громадських місцях
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Кабінет Міністрів України ініціював зміни до законодавства, які впорядковують обіг електронних сигарет в Україні. Про це повідомив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук у Telegram-каналі, передає УНН.
Уряд ініціював зміни до законодавства, які впорядковують обіг електронних сигарет в Україні, а саме:
- Прирівнює електронні сигарети та новітні тютюнові вироби (тютюнові вироби для електричного нагрівання) до інших тютюнових засобів;
- Обіг таких цигарок має регулюватися відповідно до законодавства України;
- Поширює на електронні сигарети та новітні тютюнові вироби обмеження щодо реклами;
- Ініціює заборону паління таких цигарок у громадських місцях.
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"Здоров'я українців має бути захищеним від шкідливого впливу тютюну. Більше того, це європейська практика у сфері регулювання обігу тютюнових виробів", - написав Прем’єр.
Як раніше повідомлялося в УНН, МОЗ запропонувало прирівняти електронні сигарети до традиційного куріння.
Нагадаємо, що у Нью-Йорку схвалили заборону електронних сигарет та ароматизованих сумішей.