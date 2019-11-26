У Нью-Йорку схвалили заборону електронних сигарет та ароматизованих сумішей
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Влада Нью-Йорка схвалила у вівторок законопроект про заборону електронних сигарет і ароматизованих сумішей, за винятком звичайного тютюну. Як повідомив у вівторок на пресконференції спікер міської ради Корі Джонсон, ці заходи передбачають санкції щодо продавців електронних сигарет і сумішей і націлені на захист здоров’я молодих людей, передає УНН.
У свою чергу член міської ради Марк Лівайн, ініціатор заборони, висловив жаль з приводу того, що влада “недостатньо швидко діє в умовах, коли в країні набули широкого поширення електронні сигарети і суміші”. За його оцінками, в США електронними сигаретами і ароматизованими сумішами користуються 5 млн молодих людей, а в Нью-Йорку кожен четвертий школяр вживає їх.
Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо заявив раніше, що підтримує введення заборони на електронні сигарети і або підпише схвалений законопроект, або створить умови для того, щоб він вступив в силу автоматично.
В останні місяці в США загострилася дискусія про те, чи впливає вейп негативно на здоров’я. На початку вересня міністр охорони здоров’я і соціальних служб Алекс Азар заявив, що влада Сполучених Штатів хоче в значній мірі обмежити в країні продаж електронних сигарет з ароматичними добавками.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Трамп планує заборонити продаж в США ароматизованих електронних сигарет
У серпні департамент громадської охорони здоров’я штату Іллінойс зареєстрував, імовірно, перший в країні випадок смерті в результаті важкого респіраторного захворювання, викликаного курінням електронних сигарет, а зараз експерти говорять вже майже про 40 померлих з тих же причин.
У січні керівник Управління США з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів Скотт Готліб пригрозив виробникам електронних сигарет і вейпов повною забороною на продаж їх продукції, якщо за підсумками 2019 року з’ясується, що в країні зросла кількість підлітків-курців. Він навів зібрані відомством статистичні дані, згідно з якими число курців неповнолітніх в США за останні роки подвоїлася через доступність електронних сигарет.
Нагадаємо, МОЗ України запропонувало прирівняти електронні сигарети до традиційного куріння.